San Buenaventura celebra el Día del Bibliotecario con reconocimiento a su labor

San Buenaventura, Coah.- En el marco del Día del Bibliotecario Coahuilense, conmemorado cada 13 de junio, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció la importante labor que realizan las y los bibliotecarios en la formación académica, cultural y social de la comunidad.

Durante una reunión de convivencia, El Edil destacó el compromiso de quienes están al frente de las bibliotecas públicas de San Buenaventura, espacios que se han convertido en centros de aprendizaje, consulta y desarrollo de habilidades para niños, jóvenes y adultos.

El alcalde señaló que las bibliotecas continúan siendo lugares fundamentales para fortalecer los conocimientos de los estudiantes y fomentar el hábito de la lectura, además de brindar alternativas de aprendizaje durante los periodos vacacionales mediante programas como "Mis Vacaciones en la Biblioteca".

Por su parte, la regidora de Educación, María Luisa García, mencionó que el trabajo coordinado que se realiza con los responsables de las bibliotecas municipales, reconociendo especialmente la dedicación de la maestra Myrna Pérez, quien ha dado vida y dinamismo a la biblioteca pública ubicada en la zona centro, así como la labor de distintos maestros y demás colaboradores comprometidos con la promoción de la educación y la cultura.

Las autoridades municipales reiteraron su respaldo a las acciones que fortalecen estos espacios de conocimiento y el trabajo de las y los bibliotecarios que contribuye significativamente al desarrollo educativo y humano de las nuevas generaciones.