Protección Civil monitorea ríos en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de las dependencias municipales de Protección Civil en los municipios de la Región Carbonífera, se realizan recorridos y monitoreos constantes en ríos, arroyos y escurrimientos provenientes de la Sierra Santa Rosa y la Sierra El Burro, como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El director de Protección Civil de Múzquiz, ingeniero Víctor Guajardo, informó que el Río Sabinas no ha incrementado su nivel, pese a las persistentes precipitaciones registradas en la cabecera municipal. Señaló que la situación se mantiene bajo control y sin riesgo para los habitantes.

En San Juan de Sabinas, el titular de Protección Civil, Federico Méndez Pacheco, reportó que el manantial ubicado en el parque Los Sabinitos registró un incremento

Por su parte, Sebastián Jaime Arellano, director de Protección Civil en Sabinas, indicó que se mantienen recorridos permanentes en el Río Sabinas y sus principales cauces.

Explicó que actualmente se observa un flujo normal de agua en el vado, sin desbordamientos ni condiciones que representen peligro para la población. Las autoridades coincidieron en que, aunque la situación es estable, el monitoreo continuará de manera permanente ante las condiciones meteorológicas que persisten en la Región Carbonífera.

El objetivo es anticipar cualquier eventualidad y actuar de forma inmediata en caso de emergencia a través de las dependencias involucradas en la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de cada municipio, para evitar rumores y contar con datos certeros sobre el comportamiento de los ríos y arroyos.