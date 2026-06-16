Se define nuevo presidente municipal tras fallecimiento de Cepeda

SALTILLO, COAH.- La definición de la persona que asumirá la presidencia municipal de Torreón tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes estatales, afirmó la diputada local del PRI, Lupita Oyervides Valdez.

La legisladora explicó que el proceso contempla la presentación de una propuesta por parte del partido político correspondiente o del propio Ayuntamiento, misma que será revisada por la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado antes de ser sometida a consideración del Pleno.

Detalló que la designación requerirá mayoría calificada y se efectuará mediante voto secreto de las y los diputados, por lo que descartó que exista una obligación legal de resolver el nombramiento en un plazo inmediato. "Se está actuando dentro de los tiempos que marca la ley; no hay una presión jurídica que obligue a una resolución inmediata", sostuvo.

Oyervides Valdez señaló que, mientras se desarrolla el procedimiento legislativo, la administración municipal mantiene su funcionamiento a través de la figura del jefe de despacho, garantizando la continuidad de los servicios y la operación gubernamental. Asimismo, indicó que la persona que resulte designada permanecerá al frente del municipio hasta la conclusión del periodo constitucional correspondiente y, en caso de así decidirlo, podría participar posteriormente en una contienda electoral.

Por otra parte, al referirse a los recientes desencuentros protagonizados por el diputado Antonio Flores Guerra en el Congreso local, la legisladora hizo un llamado a privilegiar las vías institucionales para atender cualquier diferencia política. Subrayó que los procesos electorales ya concluyeron y que las inconformidades deben canalizarse a través de los mecanismos legales establecidos, evitando confrontaciones que afecten el trabajo legislativo.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener un clima de respeto, diálogo y estabilidad política para que el Congreso del Estado continúe impulsando acuerdos y acciones en beneficio de la población coahuilense.