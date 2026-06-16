Ejidatarios de Santa María denuncian robos en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ejidatarios de la comunidad de Santa María denunciaron el robo de material agrícola perteneciente a dos habitantes del ejido, situación que ha generado preocupación entre las familias de la zona. El comisariado Mario Ayala encabezó la petición de apoyo ante las autoridades.

Los afectados solicitaron dialogar con el Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán quien la mañana del martes atendió las mesas de atención ciudadana en el municipio de Múzquiz, ahí expusieron la problemática y solicitaron que se realicen las diligencias necesarias que permitan dar con los responsables de estos ilícitos.

"Nos han robado herramienta diversa, principalmente la que se requiere para labrar la tierra, además del constante abigeato que se registra en la población", señaló el comisariado, al destacar el impacto que estos hechos tienen en el patrimonio de las familias campesinas.

Los ejidatarios subrayaron que los robos se han vuelto recurrentes, afectando directamente la capacidad de trabajo y producción agrícola de los habitantes. La situación ha generado un clima de inseguridad en la comunidad, ubicada en las orillas del municipio de San Juan de Sabinas.

Mario Ayala reconoció la disposición del delegado Garduño Guzmán para escuchar sus demandas y atender la problemática. Aseguró que existe confianza en que las autoridades competentes actúen de manera inmediata para frenar la ola de robos que aqueja al ejido.

La denuncia refleja la creciente preocupación de las comunidades rurales por la inseguridad que enfrentan, donde el robo de herramientas y el abigeato se han convertido en prácticas que vulneran la economía y tranquilidad del sector campesino.