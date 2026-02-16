Siete parejas formalizan su unión en Bodas Comunitarias en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- En un ambiente lleno de emotividad, amor y compromiso, el municipio de Castaños celebró las Bodas Comunitarias, donde siete parejas oficializaron su unión matrimonial, fortaleciendo no solo su vínculo legal, sino también los valores familiares y comunitarios.

El evento contó con la presencia como testigos de honor de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora; Amaro Cepeda, representante del Gobernador, Manolo Jiménez Salinas, entre otras autoridades quienes acompañaron a las y los contrayentes en este momento tan significativo.

Ante la oficial del Registro Civil, Martha López Fuentes, las parejas firmaron sus actas de matrimonio, algunas tras meses y otras después de años de convivencia, consolidando así su unión de manera legal.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó que en esta etapa participaron tanto parejas jóvenes como matrimonios con varios años de vida en común que dieron el paso de formalizar su relación.

"Este acto no solo fortalece a las familias, sino que también contribuye a consolidar una comunidad más unida, basada en valores y compromiso", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció al Gobierno Municipal de Castaños, al DIF Estatal y Municipal, así como a todo el personal que hizo posible la organización del evento, resaltando el apoyo permanente de las instancias estatales y el respaldo a los proyectos que impulsan el bienestar social.

Como parte del festejo, se informó que las parejas participarán en un evento especial el próximo 26 de febrero, donde se realizará la entrega formal de sus actas de matrimonio en el municipio de San Buenaventura.

Además, el Gobierno Municipal entregó a cada pareja un microondas como apoyo para esta nueva etapa de vida, reconociendo que muchas de ellas inician su hogar y requieren herramientas básicas para su desarrollo.

Finalmente, la Alcaldesa reiteró su felicitación a las y los recién casados, deseándoles éxito, unidad y prosperidad, y reafirmó el compromiso de la administración municipal de seguir trabajando por el fortalecimiento de las familias de Castaños.