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Coahuila

Bomberos de Frontera reciben capacitación en RCP y DEA

La actualización constante del personal operativo es clave para fortalecer la atención en situaciones críticas en Frontera.

Por Staff / La Voz - 13 mayo, 2026 - 05:21 p.m.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera participan en capacitación de Soporte Vital Básico y manejo de DEA.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera participan en capacitación de Soporte Vital Básico y manejo de DEA.
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      Frontera, Coah.- Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos de Frontera participan en una jornada de capacitación enfocada en Soporte Vital Básico (RCP) y manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA), con el objetivo de fortalecer la atención prehospitalaria y la capacidad de respuesta ante emergencias.

       

      En total, catorce elementos forman parte de este proceso de actualización técnica, orientado a reforzar conocimientos y protocolos de actuación en casos de paro cardiorrespiratorio y situaciones de riesgo que requieren atención inmediata. La capacitación es impartida por Joel Zamora, Técnico en Urgencias Médicas, enfermero y rescatista con experiencia en atención de emergencias, quien anteriormente formó parte de la corporación y actualmente desarrolla labores profesionales en Los Cabos, Baja California.

       

      Durante las sesiones, los participantes realizan prácticas de reanimación cardiopulmonar, uso de equipo especializado y procedimientos de intervención rápida, con el propósito de mantener una preparación constante en beneficio de la ciudadanía. Autoridades de la corporación destacaron que la actualización permanente del personal operativo permite fortalecer la atención en situaciones de emergencia y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes que ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas.

      Con este tipo de capacitaciones, el cuerpo de Bomberos continúa reforzando sus procesos de formación y profesionalización para proteger y servir a las familias de Frontera.

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