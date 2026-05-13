Denuncia de Karen Delgado por maltrato animal tras muerte de su perro en Cuatro Ciénegas

FRONTERA, COAHUILA.- Karen Delgado García informó que ya fue interpuesta una denuncia formal por maltrato animal, allanamiento de morada y otros posibles delitos, contra quien resulte responsable del asesinato de su mascota "Zapata", ocurrido el pasado domingo en Puerto Salado, en Cuatro Ciénegas.

Explicó que el lunes a primera hora acudieron ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia, ya que buscan que se haga justicia por la muerte de su perro, quien era considerado un integrante muy querido de la familia. "Zapata" fue adoptado cuando tenía apenas un año de edad y convivió con ellos durante siete años.

Karen señaló que su padre, don Cayetano Delgado, ha sido quien más ha resentido la pérdida, pues mantenía un fuerte vínculo con la mascota y era el encargado de alimentarlo y cuidarlo diariamente. Actualmente, él se encuentra bajo arraigo domiciliario en Monclova, por lo que no pudo despedirse de su compañero.

"La denuncia es a quien resulte responsable, esperemos que nos puedan ayudar para encontrar a los culpables. Queremos descartar cualquier situación. Llevaba con nosotros siete años y el perrito era muy bueno y tranquilo; de hecho ya no quería comer porque mi papá era quien le daba sus comidas y cuidados. Es algo muy fuerte para toda la familia", expresó.

Asimismo, Karen acudió con Tuilzie Vázquez, encargada regional de Protección Animal, con el objetivo de recibir apoyo y asesoría legal para dar seguimiento al caso y llegar hasta las últimas consecuencias.

La familia espera que las autoridades esclarezcan los hechos y que el caso no quede impune, al considerar que se trató de un acto de crueldad que ha causado profundo dolor entre sus seres queridos.