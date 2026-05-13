Familia de Cayetano Delgado enfrenta litigio por Puerto Salado

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La familia de Don Cayetano Delgado, conocido como "Don Tano", continúa enfrentando un proceso legal por la propiedad del predio Puerto Salado, en Cuatro Ciénegas, mientras aseguran haber recibido amenazas de muerte en los últimos días, situación que ha incrementado su preocupación por la integridad del adulto mayor.

Karen Delgado García, hija de Don Cayetano, informó que desde hace más de 55 años su familia ha administrado y cuidado dicho terreno, del cual asegura cuentan con la documentación legal que acredita su propiedad. Sin embargo, actualmente enfrentan un litigio derivado de una presunta venta irregular realizada por ejidatarios de San Vicente.

Explicó que recientemente han denunciado la tala de árboles y otras afectaciones dentro del predio, además de continuar con el proceso judicial que esperan tenga avances favorables durante la próxima audiencia, programada para principios del siguiente mes.

"Mi papá está muy triste por lo que le pasó a su perrito Zapata. Hemos denunciado la tala de árboles y más, seguimos en proceso aún y esperamos que la audiencia pueda tener otro resultado. También hemos recibido amenazas de muerte y tememos por su seguridad", expresó.

Karen señaló que el pasado domingo 10 de mayo recibieron nuevas amenazas y, horas después, su mascota "Zapata" fue asesinada a balazos, hecho que consideran podría estar relacionado con el conflicto legal que mantienen por el predio.

Actualmente, Don Cayetano permanece bajo arraigo domiciliario en Monclova, acusado de despojo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pese a que, según su familia, existen escrituras legales que respaldan su propiedad sobre Puerto Salado.

La familia sostiene que detrás del conflicto existe una presunta venta irregular de tierras que no pertenecían a los ejidatarios que las negociaron, lo que ha derivado en una larga disputa legal y en una serie de amenazas que hoy mantienen en alerta a sus seres queridos.

Karen destacó que han recibido amplio respaldo por parte de la ciudadanía de Cuatro Ciénegas y a través de redes sociales, donde muchas personas han mostrado solidaridad con Don Cayetano y exigen que se esclarezca la situación.