Joven escritor de Ciénegas destaca en festival cultural

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El talento literario de CBTa 22 Venustiano Carranza cruzó fronteras estatales luego de que Emmanuel Ruiz de León viajara a Villahermosa para participar en el Primer Festival de Juventudes Originarias y Afrodescendientes de México, encuentro cultural organizado por la DGETAyCMSEMS del 19 al 21 de marzo de 2026.

El alumno de sexto semestre, próximo Técnico en Ofimática, presentó un texto de su autoría enfocado en los pueblos originarios de Cuatro Ciénegas, llevando la identidad cultural del municipio hasta este importante foro nacional entre preparatorias.

Además de su participación en la lectura, Emmanuel convivió con estudiantes de otros planteles como el CBTa 12, con quienes compartió experiencias académicas y culturales durante su estancia en Tabasco.

Como integrante del taller literario y becario PECDA 2025, también promovió la revista escolar La Tamalera No. VIII, de la cual regaló varios ejemplares, incluso uno al director general de la DGETAyCM, Mario Hernández González.

El club de fomento a la lecto-escritura reconoció el respaldo de las autoridades escolares y municipales para concretar el traslado, así como el acompañamiento de la profesora Blanca Yanet Garza, quien acudió como representante del subsistema en el estado.

Desde el círculo de lectura destacaron sentirse orgullosos por la iniciativa del joven escritor y por haber logrado financiar parte de su vuelo mediante la venta del volumen ocho de la revista, proyecto que desde su creación busca impulsar la lectura y escritura entre los estudiantes.

"Difundiste a tu escuela y su revista a otro nivel, y esperamos que nos puedas contar de tu experiencia en la T9", expresaron integrantes del taller literario.