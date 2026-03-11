En el barrio El Porvenir Bomberos sofocan incendio En vivienda abandonada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del cuerpo de bomberos del Pueblo Mágico de Múzquiz atendieron durante la noche del pasado martes el reporte de un incendio en una casa-habitación que se encontraba abandonada.

El siniestro se registró en el barrio El Porvenir, en el cruce de la calle Abraham Long con Ferrocarril, lo que generó la movilización inmediata de los apagafuegos.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los reportes, las llamas se propagaron rápidamente dentro del inmueble, lo que obligó a los bomberos a desplegar acciones de control y enfriamiento. Gracias a la intervención oportuna, se logró evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas, reduciendo así el riesgo para los vecinos de la zona.

Las labores incluyeron la remoción de escombros y la aplicación de agua a presión para sofocar por completo los puntos de calor que permanecían activos. Los elementos señalaron que, aunque el inmueble estaba deshabitado, era necesario asegurar el área para prevenir un nuevo brote de llamas.

Aumento de incendios en la región

Cabe destacar que en lo que va del mes se han registrado más de cinco incendios en viviendas, ocasionados por diversos factores. Esta situación ha encendido las alarmas entre las autoridades locales, quienes han reforzado los llamados a la prevención.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantener en buen estado el cableado eléctrico de sus hogares y, a cuidar de los domicilios, incluso aquellos que se encuentren desocupados, con el fin de reducir riesgos y evitar que se repitan este tipo de incidentes que ponen en peligro a la comunidad.