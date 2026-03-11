En el Municipio de Múzquiz Entregan 60 toneladas de Fertilizantes a ejidatarios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Federal, a través del programa "Fertilizantes para el Bienestar", realizó la entrega de 60 toneladas de estos nutrientes destinados para el campo en el municipio de Múzquiz.

El beneficio fue otorgado a los integrantes de la Unión de Ejidos, con el objetivo de fortalecer la producción agrícola en la región y apoyar a los campesinos en la próxima temporada de siembra.

Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos, informó que en esta ocasión se prestaron las bodegas de la organización para el resguardo del fertilizante, lo que permitirá una distribución ordenada y segura.

Destacó que este apoyo será entregado de manera gratuita a los ejidatarios, lo que representa un alivio significativo para quienes dependen de la actividad agrícola.

El fertilizante está destinado específicamente para la siembra del ciclo primavera-verano, una de las etapas más importantes para la producción de granos básicos en la región.

Gómez Camacho señaló además que los productores se mantienen a la espera de un apoyo económico adicional que podría complementar los beneficios recibidos y mejorar las condiciones de trabajo en el campo.

La entrega de fertilizante en Múzquiz

La entrega de los insumos se llevará a cabo durante tres días consecutivos, tiempo en el que se espera beneficiar a por lo menos 100 ejidatarios.

Con ello, se busca garantizar que los productores tengan acceso oportuno a los recursos necesarios para iniciar sus labores agrícolas sin contratiempos.

Estrategia nacional para el campo

Este esfuerzo forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el campo mexicano y asegurar la producción de alimentos básicos. Los ejidatarios de Múzquiz reconocieron la importancia de este respaldo, que no solo contribuye a mejorar la productividad, sino que también representa un gesto de confianza hacia quienes trabajan la tierra día a día.