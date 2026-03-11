Detienen en Zaragoza a presunto ladrón de casas; lo identifican como "El Bombón"

Zaragoza, Coah.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvieron a un hombre identificado como Javier Alejandro N, alias "El Bombón", de 27 años, señalado como presunto responsable de varios robos a casa habitación en el municipio de Zaragoza.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue resultado de trabajos de investigación y de diversas denuncias presentadas por ciudadanos afectados por robos registrados en distintos sectores de la localidad.

Detalles de la detención

La detención se realizó en la zona centro del municipio, donde los agentes procedieron a su aseguramiento para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Durante el operativo también se logró recuperar diversas herramientas y objetos reportados como robados, los cuales podrían estar relacionados con varios de los atracos cometidos en la comunidad. Las autoridades indicaron que las indagatorias continuarán para el esclarecimiento total de los hechos.