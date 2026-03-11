Problemas familiares llevaron a Ana a salir de casa; tiene antecedentes de atentar contra su vida.

Problemas en el núcleo familiar llevaron a Ana Ericka Martínez Ballesteros, de 52 años de edad, a salir de su domicilio por su propia voluntad, de acuerdo con información de la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas.

El fiscal especial en personas no localizadas, José Ángel Herrera Cepeda, informó que la mujer ha atentado en varias ocasiones contra su propia vida, por lo que se mantiene activa su búsqueda.

Desde que se presentó la denuncia por desaparición ante la autoridad se iniciaron los protocolos correspondientes para su localización.

"Desde que se presentó la denuncia por desaparición ante esta autoridad se hizo de conocimiento que su ausencia se derivó de problemas familiares y, con la activación de los protocolos de búsqueda y localización, se ha tenido acceso a dos cámaras particulares de domicilio en las cuales se observa a la señora Ana deambular por su propia fe y voluntad", señaló.

El funcionario precisó que, a pesar de que en las grabaciones se aprecia a la mujer salir de su domicilio sin la intervención de terceros, no se descarta la posible comisión de algún otro delito, por lo que las investigaciones continúan.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a ubicarla, ya que debido a sus antecedentes de haber atentado contra su propia vida o integridad, existe preocupación por su estado de salud y seguridad.