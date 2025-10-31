Alcaldesa de Frontera anuncia inversión para mejorar servicios

FRONTERA, COAHUILA.- Durante la sesión del Consejo de Simas celebrada este viernes, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que para el próximo año se contempla una inversión de entre 15 y 20 millones de pesos destinada a proyectos de agua y drenaje, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

La edil destacó que se mantiene una estrecha coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, subrayando el trabajo conjunto realizado durante estos primeros diez meses de gestión.

"Sabemos que estamos trabajando de la mano con Simas, es un gran trabajo en inversión del nuevo parque vehicular de 5 millones, así como el mantenimiento a los pozos para el buen funcionamiento del 2026", expresó Pérez Cantú.

Aunque no se presentaron los datos del ahorro obtenido en septiembre, la alcaldesa detalló que el acumulado del trimestre fue de 15 millones de pesos y el ahorro total durante el año fiscal asciende a 39 millones, recursos que permitirán continuar con obras de mantenimiento y ampliación de la red hidráulica.

Asimismo, indicó que los proyectos pactados para este año se están cumpliendo conforme a lo previsto y que próximamente se revisará el presupuesto para Monclova y Frontera, con el fin de definir los puntos prioritarios de inversión.

Pérez Cantú enfatizó que gracias al trabajo coordinado con Simas, los reportes ciudadanos se atienden en cuestión de minutos o días, lo que ha permitido ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio.