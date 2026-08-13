Brigada de Salud Mejora en Frontera beneficia a familias

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la Brigada de Salud Mejora en la Unidad Deportiva Papo Ríos, beneficiando a cientos de familias de la colonia Guadalupe Borja. La jornada fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta y la Dirección de Salud Municipal.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, así como el titular de Mejora en la zona, José Cerda. Supervisaron los servicios el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, doctor Faustino Aguilar Arocha, y el director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija.

A través de la Brigada de Salud Mejora, los asistentes tuvieron acceso a consultas médicas gratuitas, esquemas de vacunación, entrega de abate contra el dengue, expedición de la Tarjeta de Salud Popular, orientación en salud mental, medicamentos y módulos de protección animal, registrando una gran afluencia de familias.

La alcaldesa destacó que, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, se reafirma el compromiso de llevar servicios de calidad directamente a los sectores que más lo necesitan.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de acercar servicios de salud integrales a las familias, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.