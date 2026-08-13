Castaños: Clausura de Cursos de Verano 2026

Castaños, Coah.- Como parte del propósito de brindar a niñas y niños espacios de aprendizaje, recreación y desarrollo integral, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó a cabo la clausura de los Cursos de Verano 2026, reflejo de las acciones encaminadas a impulsar el talento, la convivencia y la formación de valores.

A través de estas actividades, las y los participantes aprovecharon el periodo vacacional de manera productiva, adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando habilidades mediante disciplinas como pintura, música, pastelería, deporte y otras actividades recreativas.

Este tipo de programas representa una alternativa positiva para las familias, al ofrecer espacios seguros donde las nuevas generaciones pueden aprender, convivir y descubrir capacidades que pueden desarrollar a lo largo de su vida.

Además de favorecer el aprendizaje, los cursos contribuyen al desarrollo de habilidades sociales y emocionales, fortaleciendo la autoestima, la seguridad personal, la creatividad, la disciplina, la responsabilidad y la capacidad de trabajar en equipo.

Durante la ceremonia de clausura, la alcaldesa Yesica Sifuentes reconoció la dedicación, paciencia y compromiso de los instructores que hicieron posible el desarrollo de los cursos, lo que fue fundamental para transmitir conocimientos y acompañar a los participantes durante este proceso de aprendizaje.

Sifuentes Zamora destacó que los resultados de las actividades quedaron plasmados en los trabajos y presentaciones realizados durante la clausura, donde los participantes demostraron parte de lo aprendido.

"Hoy vemos plasmado todo ese esfuerzo en cada una de las representaciones de pintura y en las actividades que realizaron. Realmente aquí no solamente adquirieron conocimientos; nuestros niños aprendieron disciplinas, fortalecieron su seguridad y aprendieron a trabajar de manera individual y colectiva", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora enfatizó que mantener a niñas, niños y jóvenes involucrados en actividades positivas durante las vacaciones genera beneficios que trascienden el aprendizaje de una disciplina específica.

Explicó que estos espacios permiten fortalecer hábitos saludables, fomentar la convivencia, desarrollar capacidades creativas y promover valores como el respeto, la responsabilidad, la perseverancia y el compañerismo.

Como muestra de reconocimiento, las autoridades municipales entregaron un detalle a los profesores que participaron en los cursos, como agradecimiento por su paciencia, entrega y dedicación para contribuir al desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos.