La intervención del padre Paulo Sánchez ante casos de brujería se basa en problemas psicológicos, no en exorcismos

La mayoría de las personas que acuden con el padre Paulo Sánchez por presuntos casos de brujería o posesión no presentan situaciones sobrenaturales, sino problemas relacionados con su salud mental, principalmente ansiedad, depresión y sugestión.

El sacerdote explicó que es poco frecuente que la Iglesia tenga que intervenir mediante el ritual de exorcismo, pues gran parte de las situaciones que le plantean están relacionadas con desórdenes psicológicos, confusión y temor generado por la creencia de que alguien les está haciendo daño.

Señaló que su labor consiste principalmente en brindar acompañamiento espiritual, escuchar a las personas y orientarlas para evitar que estas experiencias afecten su vida cotidiana.

Explicó que la sugestión puede intensificar los temores y provocar que las personas interpreten determinadas situaciones como señales de que están siendo víctimas de algún daño sobrenatural.

Por ello, recomendó evitar alimentar esos pensamientos y buscar apoyo, además de fortalecer la vida espiritual mediante la oración, la participación en la Iglesia y las obras de misericordia.

¿Qué aclaró Paulo Sánchez sobre su visita al panteón?

Respecto a su reciente visita al panteón de Monclova, aclaró que no acudió a realizar un exorcismo, sino a ofrecer una bendición a petición de los trabajadores del lugar, quienes solicitaron la intervención de la Iglesia luego de encontrar objetos que consideraron relacionados con prácticas de brujería.

Indicó que inicialmente los sepultureros acudieron con otro sacerdote, quien no aceptó realizar la intervención, por lo que posteriormente se comunicaron con él.

Detalló que realizó una oración sencilla para pedir protección para los trabajadores y orar por las almas de las personas sepultadas en el lugar.

¿Cómo se mantuvo la situación en el panteón Dolores?

En contraste, comentó que en el panteón Dolores la situación se mantuvo tranquila y los empleados no reportaron hallazgos similares.

Sánchez reiteró que la Iglesia no tiene como misión enfrentarse a quienes realizan prácticas de brujería, sino orar y acompañar a quienes buscan ayuda.

«No hay poder más grande que el de Dios», expresó, al insistir en que la fe, la oración y las buenas acciones son fundamentales para afrontar los temores.