El senador Gabriel Elizondo manifestó su respaldo a la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar los resultados de Coahuila en materia de seguridad, obras y programas de gobierno durante la presentación de su Tercer Informe de Actividades.

El legislador calificó a Manolo Jiménez Salinas como un mandatario cercano a la población y señaló que su gobierno ha impulsado acciones y proyectos a partir de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Destacó que Coahuila se ha convertido en un referente nacional por sus resultados en seguridad y consideró que el desarrollo debe mantenerse de manera equilibrada en todas las regiones del estado.

Asimismo, calificó como histórico que Múzquiz fuera sede de la presentación del informe, al tratarse de la primera ocasión en que este ejercicio se realiza en el municipio.

Elizondo reiteró que desde el Senado continuará respaldando y defendiendo los intereses de Coahuila, al señalar que su responsabilidad es representar a los ciudadanos y trabajar en favor de la entidad.

Finalmente, sostuvo que seguirá acompañando las acciones del gobierno estatal y destacando a nivel nacional los resultados de Coahuila en materia de seguridad y gestión pública.