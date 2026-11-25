Las nuevas inversiones en Coahuila representan oportunidades de empleo para los egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), pero también exigen acelerar la formación de profesionistas y adaptar los programas académicos a las necesidades de la industria.

Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, señaló que el crecimiento económico del Estado plantea nuevos retos para la institución, que debe preparar perfiles profesionales capaces de responder a las exigencias de las empresas y a la rapidez con que requieren personal especializado.

Ante este escenario, consideró indispensable fortalecer la coordinación con la industria, el sector empresarial y el Gobierno estatal para aprovechar las oportunidades laborales que generan las nuevas inversiones.

En el marco de la presentación del Tercer Informe de Actividades del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Pimentel también destacó la vinculación entre la Universidad y la administración estatal, que ha permitido incorporar a universitarios en distintos programas y dependencias gubernamentales.

Explicó que esta colaboración permite a la UAdeC conocer las prioridades y acciones del Gobierno del Estado para traducirlas en planes académicos y programas extracurriculares. A su vez, la administración estatal conoce las condiciones y necesidades de la institución.

Asimismo, reconoció el respaldo de Manolo Jiménez a los jóvenes, al considerar que su Gobierno les brinda oportunidades de desarrollo, pero también les exige compromiso y resultados.