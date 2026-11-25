La modernización del Poder Judicial de Coahuila avanza con nuevos espacios, ampliación de servicios y cambios en los procesos de impartición de justicia, mediante proyectos impulsados en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, destacó que uno de los principales avances es la Ciudad Judicial de Saltillo, que ya inició operaciones en materia civil, laboral y mercantil, y que a partir de enero incorporará también la materia familiar.

En el marco de la presentación del Tercer Informe de Actividades del Gobernador ante la ciudadanía, en Múzquiz, el magistrado