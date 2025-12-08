Piden apoyo para localizar a mujer desaparecida en Castaños

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Francisca Guadalupe Arzola Alonso, de 33 años, quien fue reportada como no localizada en el municipio de Castaños, Coahuila.

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, Francisca salió de su domicilio ubicado en la colonia Libertad el pasado 06 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 09:50 horas, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero o se haya comunicado con sus familiares.

Las autoridades indicaron que, según el testimonio de la denunciante, la joven atravesaba por dificultades personales días previos a su desaparición, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

Como señas particulares, se informó que porta un tatuaje en la muñeca izquierda con la figura de una mano con tres puños y un corazón, así como otro tatuaje en la muñeca derecha con un par de alas y la palabra "AMADO". Al momento de su desaparición vestía camisa color melón, pantalón tipo pijama a cuadros en tonos rosa y blanco, y tenis blancos.

La Fiscalía pidió a la población que cualquier información que ayude a localizarla sea reportada de inmediato al 911 o a los números oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, ya que cada dato puede resultar determinante para su pronta localización.

