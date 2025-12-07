Se preparan productores para subastar ganado

Un total de 150 ganaderos de Monclova se preparan para vender las primeras 200 cabezas de ganado en el primer Centro Regional de Subastas, ubicado en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Castaños, informó Luis Gutiérrez, director de Fomento Agropecuario. El funcionario destacó que este nuevo centro representa un beneficio directo para toda la Región Centro, gracias a su ubicación estratégica.

"Este centro de subastas beneficia a toda la región porque este lugar geográfico es más estratégico del estado. Está a dos horas de Saltillo, a dos de Piedras Negras y Laredo, y a tres de San Pedro. Estratégicamente, sobre la carretera 57, es la mejor ubicación", señaló.

¿Qué beneficios trae el nuevo centro de subastas?

Explicó que, debido al cierre actual de la exportación de ganado, este centro se convierte en una herramienta clave para que los productores puedan comercializar y colocar su ganado dentro del país. Aunque existe otro centro de subastas en Múzquiz, el de Castaños —dijo— ofrece una ventaja geográfica que facilita el flujo comercial en la región.

Detalles sobre la inauguración del centro de subastas

El Centro Regional de Subastas fue inaugurado el pasado fin de semana y ya se perfila como un punto de encuentro para productores de Monclova, la Región Centro-Desierto y zonas aledañas, quienes podrán subastar y movilizar ganado vacuno sin tener que salir del corredor regional.

Impacto en la economía rural de Monclova

Con este nuevo Centro, los ganaderos locales esperan una mejora significativa en la comercialización, fortaleciendo la economía rural y ofreciendo una alternativa sólida mientras se reanudan los procesos de exportación.