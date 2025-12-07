Carlos Villarreal entrega obras en Monclova por más de 11 mdp

Monclova se prende con obras por más de 11 mdp

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal continúa entregando obras a través del Plan Prendamos Monclova.

Para consolidar el desarrollo de la ciudad y brindar espacios dignos a las familias, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal entregó nuevas obras incluidas en el Plan Prendamos Monclova, con una inversión superior a 11 millones de pesos, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez.

Detalles de las obras entregadas

Las acciones realizadas durante la semana fueron:

? Recarpeteo de la Calle Apolo, Colonia Roma (entre Calle Jaime Nuno y 5 de Mayo).

? Recarpeteo de la Calle Aragón, Colonia El Pueblo (entre Calle Cuauhtémoc y 2 de Abril).

? Rehabilitación del Campo "Dora Vargas", Colonia Otilio Montaño (Calle 7 esquina con Calle 10).

? Rehabilitación del Campo "Garibay", Colonia Tierra y Libertad (Calle Primero de Mayo y Calle 3).

Estas obras forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, estrategia que impulsa la modernización de vialidades y la dignificación de espacios deportivos y comunitarios, fortaleciendo la infraestructura urbana más ordenada y segura, en beneficio de todas las familias monclovenses.

Compromiso del Gobierno Municipal con Monclova

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones confirman el compromiso del Gobierno Municipal de seguir construyendo una ciudad moderna y competitiva, en coordinación permanente con el Gobierno del Estado.

"Seguimos trabajando día con día para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, este año cerraremos con la entrega de importantes obras que consolidan el desarrollo de Monclova y fortalecen la calidad de vida de nuestra gente", señaló.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar más obras y más acciones para prender y seguir construyendo el desarrollo parejo en Monclova.