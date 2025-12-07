Más de 2 mil fieles participan en la peregrinación Monclova por la Virgen de Guadalupe

Más de 2 mil fieles participaron este domingo en la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, una manifestación de fe que se realiza cada año en vísperas del 12 de diciembre, fecha en que se conmemora su aparición en el Cerro del Tepeyac. En esta ocasión, la caminata estuvo marcada por oraciones especiales por la región Centro y por las muchas familias que atraviesan otro año difícil a causa del desempleo.

Las familias iniciaron el recorrido en el Monumento del Ave Fénix, avanzaron por el bulevar Harold R. Pape, retornaron por la calle Miguel Hidalgo, continuaron por Venustiano Carranza y concluyeron en el Santuario de Guadalupe, donde se celebró una misa especial.

Durante el trayecto, se escucharon rezos, cantos y plegarias; niños y adultos vestidos como la Virgen de Guadalupe y como Juan Diego colorearon el camino.

Las calles se llenaron de adornos y estandartes con los tonos guadalupanos: blanco, verde, rojo y amarillo. Grupos de matachines encabezaron tramos de la caminata con sus danzas tradicionales, mientras que numerosos fieles cargaban en alto la imagen de la Virgen Morena.

El sacerdote Néstor Martínez explicó que esta celebración mantiene viva una tradición profundamente arraigada en la comunidad.

"Es una celebración anual que se espera con entusiasmo. Visitar a la Virgen de Guadalupe brota del corazón como una manifestación de nuestra fe y de nuestras tradiciones. Así como muchos viajan a la Basílica en México, quienes no pueden hacerlo participan en esta peregrinación al Santuario de Monclova", señaló.

Martínez destacó que la devoción guadalupana forma parte de la historia e identidad de la región. Recordó que incluso uno de los hornos de la siderúrgica Altos Hornos de México lleva el nombre de Guadalupe, símbolo de la influencia cultural y espiritual que la Virgen ha tenido por generaciones.

"Cuántas personas no llevan su nombre, cuántas imágenes están en nuestros hogares, cuántos rosarios se rezan durante los 46 días previos. La presencia de la Virgen está en muchos hogares y en muchos corazones de las familias de Monclova", añadió.

El programa guadalupano inició desde finales de octubre con el envío de los 46 rosarios, ceremonia presidida por el obispo en las instalaciones del Colegio La Salle, donde se convocó a toda la diócesis. Estos rosarios se rezan en cientos de hogares como preparación espiritual para la gran fiesta del 12 de diciembre.

Además, para el 11 de diciembre, la parroquia invitó a todos los cantantes interesados a inscribirse para participar en la tradicional serenata a la Virgen.

Como parte de las actividades especiales, también se celebrará una misa en el Monumento del Ave Fénix, dedicada a los trabajadores de la región. "Siempre pedimos trabajo y por los trabajadores. Es algo muy importante para nuestra región, por eso confiamos en la intercesión de la Virgen María", explicó el sacerdote.

El novenario guadalupano continúa con la participación de diversos grupos parroquiales, quienes se preparan para recibir a miles de fieles en la celebración central del 12 de diciembre, día en que Monclova reafirma su devoción a la Virgen Morena.