Buscará Ytana corona de MxU

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas se pronuncia orgulloso por la digna representante de Coahuila y este Pueblo Mágico que vio nacer a la joven Ytana Torres Hernández quien este día participa en el concurso “Mexicana Universal 2023”, que lidera la ex Miss Universo, Lupita Jones.

En el Día de la juventud, se reconoce el gran ímpetu de la abogada de profesión quien con tan solo 25 años de edad la cieneguense Ytana ha destacado en el mundo del modelaje.

Ytana Torres Hernández, nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila el 12 de noviembre de 1997, rodeada de la belleza natural de la Tierra de Don Venustiano Carranza, destacó desde la infancia como deportista con participaciones a nivel nacional en voleibol de playa y con alto intelecto en ajedrez.

En sus páginas de redes sociales, entre ellas Instagram donde aparece como @YtanaTorresMx comparte con sus seguidores el entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad de competir y representar a su tierra natal. «Estoy orgullosa de ser de Coahuila, de ser de Cuatro Ciénegas y de llevar nuestra bandera en todo el país».

Los seguidores le han refrendado apoyo y admiración por el gran trabajo que ha hecho Ytana, resaltando que con su belleza, preparación y amor a sus raíces puede representar también al país tricolor.

La concentración inicia hoy 12 de agosto y la gran final será el 2 de septiembre en Aguascalientes y será transmitida en las redes sociales de Mexicana Universal.

La ganadora de Mexicana Universal 2023 obtendrá el pasaje directo a Miss Universo, que se celebrará en noviembre en El Salvador.

Mexicana Universal, antes conocida como Nuestra belleza México es la plataforma nacional donde la hermosa representante de Coahuila, mostrará las bondades de su estado y por primera vez subirá al escenario del modelaje una joven cieneguense en la persona de Ytana Torres Hernández

VOTA POR YTANA

A través de este link pueden votar por ella:

https://cdn.choicely.com/widget.html?wk=ag1zfmxvdmVudGVkYXBwchMLEgZXaWRnZXQYgIDgrsyWswsM o descargando la APP de Mexicana Universal.