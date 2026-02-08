Sigue búsqueda de Valeria Abigaíl

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas dio a conocer que continúan de manera ininterrumpida las labores de búsqueda e investigación para localizar a Valeria Abigail Martínez Montes, adolescente de 14 años de edad que permanece desaparecida desde el pasado 20 de enero de 2026.

A través de un comunicado, la dependencia informó que, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, se han desplegado diversas acciones de localización; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible dar con su paradero, por lo que la ficha de búsqueda se mantiene activa.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez en el municipio de Saltillo, Coahuila. Desde entonces, se activaron los protocolos correspondientes para casos de personas menores de edad no localizadas, los cuales incluyen labores de investigación de campo, análisis de información y difusión pública del caso.

Participación ciudadana

Las autoridades reiteraron que la participación de la ciudadanía es fundamental, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la investigación y lograr la pronta localización de la adolescente.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la población para compartir la información de la ficha de búsqueda y reportar cualquier indicio que pueda contribuir a dar con su paradero a los canales oficiales.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o directamente a la Fiscalía de Personas Desaparecidas al teléfono (844) 438 0700.