Avanza la rehabilitación de pavimento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo registra un avance constante en los trabajos de rehabilitación de pavimento, gracias a la operación simultánea de 17 cuadrillas desplegadas en los distintos sectores de la ciudad, tanto en calles de barrios y colonias, como en las vialidades principales.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizan labores de reparación y rehabilitación de tramos dañados del asfalto, a fin de corregir hundimientos y deterioro que afectan la movilidad en la ciudad.

"En Saltillo trabajamos todos los días con maquinaria de vanguardia y personal especializado para incrementar la seguridad vial, agilizar el tránsito vehicular y reducir riesgos de accidentes para peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público", aseguró Díaz González.

El Alcalde destacó que el trabajo coordinado de las 17 cuadrillas permite acelerar la atención de reportes ciudadanos, ampliar la cobertura de los trabajos y optimizar el ritmo de las labores, lo que resulta en vialidades más funcionales y seguras en menor tiempo.

Estas acciones con maquinaria especializada se han centrado en los principales bulevares de la ciudad, como Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, así como Venustiano Carranza, al norte de la capital de Coahuila, con el objetivo de rehabilitar diferentes puntos del pavimento dañado debido al alto flujo vehicular en estos sectores.

Javier Díaz señaló que estas labores se mantendrán de manera permanente en estas y otras vialidades principales de Saltillo, para garantizar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de traslado de las familias saltillenses, así como de quienes visitan la ciudad.

Acciones de la autoridad

Abarca Municipio a todo Saltillo

Entre los diferentes trabajos realizados en días recientes, brigadas pertenecientes al programa "Aquí Andamos" atendieron barrios y colonias del sur de Saltillo, como Tierra y Libertad, Federico Berrueto Ramón, Lomas Verdes, Colinas de San Lorenzo, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, La Estrella, Hacienda Narro, entre muchas más.

En el sector oriente, el Ayuntamiento de Saltillo intervino vialidades en el fraccionamiento Misión Cerritos, El Toreo, Sierra Blanca, San José Oriente, Mirasierra, Loma Linda, Morelos, Puerta del Oriente, Gaspar Valdez, Colinas de Santiago, entre otras.

Mientras que al poniente, el Gobierno Municipal atendió calles de colonias como Saltillo 2000, Satélite Norte, La Azteca, Valle Satélite, Valle de las Torres, Adolfo López Mateos, Valle de San Antonio, La Valencia, Pueblo Insurgente e Isabel Amalia Dávila.

Además de vialidades como José Musa de León, Luis Donaldo Colosio, Eulalio Gutiérrez Treviño, bulevar Misión Santa Lucía, Moctezuma, Nazario S. Ortiz Garza, Museo del Desierto, así como diferentes tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Emilio Carranza y Francisco I. Madero.

Asimismo, el programa "Aquí Andamos" atendió reportes ciudadanos de rehabilitación de vialidades en el sector norte y centro de la ciudad.

Impacto en la comunidad

Javier Díaz González afirmó que este esfuerzo fortalece la imagen urbana de la capital de Coahuila, además de generar entornos más ordenados y funcionales, facilitar el acceso a comercios, escuelas, centros de trabajo y servicios, e impulsar el desarrollo económico y social de la localidad.

El Gobierno Municipal tiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que la población puede reportar algún daño en el pavimento de sus colonias y vialidades de la ciudad.