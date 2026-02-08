Aficionados al Super Bowl impulsan ventas en carnicerías de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA. – Tal como se anticipaba, el fin de semana previo al Super Bowl trajo consigo un importante repunte en las ventas de carnicerías, fruterías y otros negocios relacionados con la preparación de alimentos en la ciudad de Saltillo, impulsado por los aficionados de la NFL que se alistan para disfrutar del llamado 'Super Domingo'.

De acuerdo con comerciantes locales, la demanda aumentó considerablemente debido a las reuniones que tradicionalmente se organizan para ver el partido, donde la comida ocupa un lugar central.

La carne asada se posicionó como el platillo favorito entre los consumidores, seguida de la discada, mientras que las alitas de pollo se colocaron en el tercer sitio de las preferencias.

Además de carnicerías y fruterías, otros giros como expendios, tiendas de botanas y negocios dedicados a la venta de bebidas también se han visto beneficiados por esta celebración deportiva, considerada una de las más importantes del año en términos de consumo.

Los comerciantes esperan que durante este domingo continúen las compras de última hora, lo que podría traducirse en un incremento adicional en las ventas.

Esta dinámica confirma al Super Bowl como uno de los eventos con mayor impacto económico para el comercio local, dejando un balance positivo para diversos sectores.