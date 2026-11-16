FRONTERA, COAHUILA.- Las consultas por infecciones respiratorias van en aumento en Frontera, principalmente entre la población infantil, donde se han detectado casos con fiebre y síntomas similares a los de la influenza, informó Miguel Sánchez Leija, director de Salud Municipal.

El funcionario explicó que, durante una guardia realizada en el Hospital Amparo, más de la mitad de las atenciones que brindó correspondieron a pacientes con problemas respiratorios.

Detalló que algunos presentaban síntomas compatibles con influenza, como fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolor de garganta; sin embargo, ninguno mostró complicaciones ni dificultades para respirar.

Indicó que, hasta el momento, los pacientes atendidos han presentado cuadros que requieren tratamiento sintomático, sin necesidad de iniciar medicamentos específicos contra la influenza.

Sánchez Leija señaló que ha observado una mayor incidencia entre niñas y niños de aproximadamente cuatro a 12 años, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Hospital Amparo.

Aumento de consultas por infecciones respiratorias

Ante este panorama, reiteró el llamado a la población para acudir a los módulos de vacunación contra la influenza y el Covid-19, con el propósito de reforzar la protección durante la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

Aclaró que las personas con escurrimiento nasal o resfriado, pero sin fiebre, pueden recibir la vacuna sin necesidad de esperar a que desaparezcan todos los síntomas.

Recomendaciones para la vacunación

En cambio, quienes presentan fiebre deben esperar a que pase el cuadro febril y la etapa aguda de la infección para, posteriormente, acudir a vacunarse.

El director de Salud destacó la importancia de proteger especialmente a los menores de cinco años, debido a que forman parte de los grupos vulnerables considerados prioritarios para la vacunación contra la influenza.

Finalmente, sostuvo que, aunque las consultas por enfermedades respiratorias han aumentado, entre los pacientes que ha atendido no se han registrado complicaciones hasta el momento.