CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con una carrera atlética gratuita y actividades dirigidas a personas de todas las edades, incluidas aquellas con alguna discapacidad, el corporativo minero LM celebrará su décimo aniversario este sábado 14 de noviembre en Cuatro Ciénegas.

Pedro Gutiérrez, director de Deportes Municipal, informó que el Ayuntamiento colaborará con la organización mediante apoyo de Protección Civil, Seguridad Pública y personal del departamento de Deportes, principalmente en materia de logística y seguridad.

Explicó que el evento es promovido por el corporativo LM, que integra empresas como CIMAC, BMac y GL Mining, como parte de los festejos por sus 10 años de fundación. La intención es compartir la celebración con la ciudadanía mediante una convivencia deportiva.

Carrera inclusiva para todos

Uno de los aspectos principales de esta edición será su carácter incluyente, pues se contempla la participación de personas con discapacidad intelectual, autismo y otras condiciones que enfrentan diariamente retos físicos y de movilidad.

Gutiérrez señaló que la propuesta surgió durante la organización del evento, encabezada por Víctor Gerardo, conocido como Víctor Junior, quien planteó la importancia de abrir espacios para sectores que habitualmente no son considerados en las competencias atléticas.

La jornada contempla recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, además de una carrera infantil de 400 metros alrededor de la plaza principal.

En la categoría infantil de 400 metros participarán niñas y niños de seis a siete, de ocho a nueve y de 10 a 11 años; mientras que la distancia de un kilómetro estará abierta para participantes de hasta 14 años.

Para las competencias de 3, 5 y 10 kilómetros se contemplan categorías juvenil, hasta 17 años, de 18 a 29, de 29 a 39 y de 39 años en adelante.

La salida será a las 9:00 de la mañana desde la Plaza Principal de Cuatro Ciénegas. Entre los beneficios para los participantes se encuentran medallas, kit de corredor y playera; además, habrá premiación para los tres primeros lugares de cada rama y categoría en las distancias correspondientes, así como rifa de regalos.

Inclusión de comunidades rurales

El director de Deportes destacó que también se extendió la invitación a los ejidos para que sus habitantes se sumen a la actividad, por lo que esperan la participación de niñas, niños y adultos de las comunidades rurales.

Finalmente, señaló que existe la intención de que esta carrera crezca en próximas ediciones y reúna a más participantes y sectores de la población.

Las inscripciones se realizan gratuitamente mediante WhatsApp al número 866-141-5376. Los interesados deben enviar nombre completo, categoría, distancia y rama en la que participarán.