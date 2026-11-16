SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, ejecutó trabajos de rehabilitación de pavimento en vialidades de los sectores oriente y sur de la ciudad, como parte del programa permanente "Aquí Andamos".

En el oriente, las cuadrillas repararon diversos tramos de carpeta asfáltica deteriorada en la calle Santa Teresita, entre San Antonio y San Lucas, en la colonia Santa Bárbara. De manera paralela, al sur de la capital, se realizaron labores similares en la calle Mesa de las Tablas, entre Cañón de Amargos y Comanches, en el fraccionamiento Nuevo Teresitas, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito para los residentes.

Acciones de la autoridad

Adicionalmente, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el ayuntamiento intensificó el programa de embellecimiento de fachadas en el Centro Histórico. Las intervenciones abarcan viviendas y comercios ubicados en ambas aceras de la calle Mariano Escobedo, en el tramo comprendido entre General Cepeda y Manuel Acuña.

Seguridad vial en Saltillo

Para reforzar la seguridad vial, personal municipal también aplicó pintura amarilla en los cordones cuneta del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del puente vehicular de la colonia Vicente Guerrero.