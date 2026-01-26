Cae agua nieve en la sierra Santa Rosa de Múzquiz; Protección Civil emite recomendaciones

MELCHOR MÚZUIZ, COAH.- La mañana de este lunes se registró la caída de agua nieve en la sierra Santa Rosa, ubicada en el municipio de Múzquiz, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, Director de Protección Civil Municipal.

El fenómeno sorprendió a los habitantes de la comunidad y dejó un paisaje cubierto de blanco en las zonas más altas de la serranía.

Desde tempranas horas, la majestuosa sierra lucía un manto de agua nieve que resaltaba entre la vegetación, ofreciendo una vista inusual y espectacular para los residentes y visitantes.

Las bajas temperaturas registradas por el Frente Frío No. 30 durante la madrugada, propiciaron las condiciones ideales para este fenómeno meteorológico.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante esta situación, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a los senderistas y excursionistas que suelen visitar la serranía.

Se exhorta a la población a no ascender a la sierra durante estos días, debido a las condiciones climáticas extremas que podrían representar un riesgo para la integridad física de quienes se aventuren sin la preparación adecuada.

"El terreno se encuentra resbaloso y las temperaturas continúan descendiendo. Es importante evitar accidentes y esperar a que las condiciones mejoren", señaló el ingeniero Guajardo Loo, quien también indicó que se mantendrá un monitoreo constante de la zona para prevenir cualquier eventualidad.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Aunque el fenómeno ha sido motivo de asombro y admiración, la prioridad sigue siendo la seguridad de todos los habitantes y visitantes del municipio.