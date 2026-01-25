Aumentan intentos de robo a comercios

Al inicio del año se ha registrado un aumento en los intentos de robo a comercios ubicados en la zona Centro de Monclova, sin que hasta el momento se hayan consumado los hurtos, pero sí con al menos tres negocios afectados por intentos de allanamiento, así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio. Oscar Mario Medina Martínez señaló que al inicio de este 2026 se ha tenido un alza en los intentos de robo en comercios, personas que han sido detectadas intentando abrir negocios, pero que gracias a la coordinación que se tiene con la dirección de Seguridad Pública, no se ha concretado.

Mencionó que aunque no se han registrado boquetes ni robos consumados, los intentos han encendido las alertas entre los comerciantes, quienes han reforzado la vigilancia, así como la comunicación con las autoridades municipales. Informó que los comerciantes mantienen coordinación directa con la Policía Municipal a través de grupos de WhatsApp, lo que permite reportar de inmediato cualquier conducta sospechosa.

El representante de los comerciantes consideró que estos hechos suelen presentarse en el contexto de la "cuesta de enero", periodo en el que los negocios se encuentran en proceso de ajuste y reorganización, por lo que llamó a los socios a no bajar la guardia en materia de seguridad. Asimismo, lamentó que algunas de estas situaciones puedan involucrar a personas que no se encuentran en pleno uso de sus facultades o bajo el influjo de alguna sustancia, lo que incrementa el riesgo.

Señaló que se tiene conocimiento de al menos tres negocios que han querido abrir en las últimas semanas, los cuales no se han consumado, pero sí hay indicios, y dijo que aunque sea un negocio, sería lamentable. Oscar Mario Medina reiteró el llamado a sus agremiados para aprovechar las herramientas de seguridad que ofrecen los gobiernos municipal y estatal, y a mantener la coordinación entre comerciantes y autoridades para prevenir que los intentos de robo se concreten.