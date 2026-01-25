Impulsa Carlos el turismo deportivo

Este fin de semana se realizó de manera exitosa la segunda edición del Abierto de Arquería "Dafne Quintero", celebrado en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. Este evento forma parte de la estrategia que el alcalde Carlos Villarreal realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Monclova un nodo deportivo nacional.

Durante esta edición, la arquera monclovense Dafne Quintero obtuvo la medalla de oro en la categoría de arco compuesto femenil, con lo que repitió su título. Además se posicionó nuevamente a Coahuila como el gran ganador de ésta edición tanto en modalidad compuesto como recurvo.

Detalles del evento

El Abierto, realizado del 23 al 25 de enero, marcó además el inicio oficial del calendario deportivo 2026 de Archery México y se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, encabezado por Antonio Cepeda Licón, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

En esta edición participaron más de 200 arqueras, arqueros y entrenadores de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo, Sonora, Estado de México, Chiapas y Tamaulipas, compitiendo en distintas categorías femeniles y varoniles, lo que elevó el nivel competitivo del torneo y su proyección a nivel nacional.

Beneficios del evento

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este tipo de eventos generan beneficios más allá de lo deportivo. "El Abierto de Arquería Dafne Quintero muestra que Monclova está lista para recibir eventos de talla nacional. Estos torneos impulsan el talento, fortalecen el turismo deportivo y generan derrama económica para nuestra ciudad. Todo esto es posible gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y a la inversión en infraestructura, seguridad y espacios deportivos", señaló.

Con la realización de este tipo de competencias, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer el deporte, diversificar la actividad económica y consolidar a Monclova como un referente nacional en la organización de eventos deportivos.