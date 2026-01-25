Se consolida FreightCar

Mientras el panorama industrial local suele estar dominado por anuncios de ajustes y cautela, FreightCar America avanza en sentido contrario, donde la empresa ferroviaria de origen estadounidense se ha consolidado como una de las operaciones industriales más sólidas de la región Centro, manteniendo su crecimiento y sus planes de desarrollo con base en su planta de Castaños.

FreightCar America continúa firme con sus planes de crecimiento e inversión en la región Centro, donde mantiene su principal planta productiva en Norteamérica, ubicada en el municipio de Castaños. La empresa ferroviaria produce en esta planta vagones certificados bajo los estándares de la Association of American Railroads, lo que le permite exportar directamente al mercado de Estados Unidos, con lo que coloca a la región Centro como un punto estratégico dentro de la industria ferroviaria y fortalece la actividad manufacturera local.

En 2024 y 2025, FreightCar registró una recuperación sostenida en su desempeño financiero, con incrementos relevantes en ingresos y producción, superiores al 40 por ciento anual, con mayores volúmenes de entrega y una mejora gradual en márgenes operativos. En 2024 la empresa cerró con la entrega de más de 4 mil 300 vagones, mientras que en 2025 reportó su EBITDA ajustado más alto de los últimos años, reflejo de una mayor eficiencia operativa.

De manera paralela, la compañía mantiene inversiones en la planta de Castaños con el fin de ampliar su capacidad, optimizar procesos y mejorar su eficiencia productiva, con el objetivo de consolidar su operación en el mediano plazo y sostener el ritmo de producción. Estos planes de desarrollo que mantiene la empresa tienen un impacto directo en la región, al fortalecer el empleo, impulsar la cadena de proveeduría local y generar una mayor estabilidad para los sectores vinculados al acero, servicios industriales, transporte y logística.

FreightCar America mantiene una proyección para los próximos años, con ingresos estimados en un rango de entre 500 y 530 millones de dólares, y un enfoque en rentabilidad y generación de flujo de efectivo. Además, la reciente adquisición de un distribuidor de componentes ferroviarios en Estados Unidos forma parte de una estrategia para diversificar ingresos y reforzar la estabilidad de la empresa en el largo plazo. Para la región Centro, la continuidad de estos planes de crecimiento e inversión representa un factor clave para la permanencia de la actividad industrial y el desarrollo económico local.