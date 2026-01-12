Confirman presencia de hielo en zonas altas de Ocampo; descartan aguanieve en Monclova, Frontera y Castaños

Las bajas temperaturas registradas en la Región Centro de Coahuila han generado reportes ciudadanos en redes sociales sobre la posible caída de aguanieve; sin embargo, el coordinador regional de Protección Civil, Fernando Orta, aclaró que el único municipio donde se ha confirmado la presencia de hielo es Ocampo, específicamente en sus zonas más altas y serranas.

El funcionario explicó que, debido a su ubicación en la periferia de la región y a la altitud que presenta, Ocampo es el municipio con mayores probabilidades de registrar este tipo de fenómenos, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

"En Ocampo, por tratarse de una zona serrana y de mayor altura, sí se tiene reporte de hielo en las partes altas; fuera de ahí, en Monclova, Frontera y Castaños no tenemos absolutamente ningún registro de aguanieve ni de nieve", puntualizó.

Fernando Orta destacó que existe comunicación permanente con los directores municipales de Protección Civil, lo que permite descartar de manera oficial cualquier fenómeno invernal en el resto de la Región Centro.

Pronóstico del clima en la región

En cuanto al pronóstico del clima, informó que de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas bajas se mantendrán hasta el jueves, con una ligera recuperación térmica, aunque persistirá el ambiente frío.

Respecto a las acciones preventivas, señaló que se mantienen operativos en los 48 sectores de la región, realizando recorridos para ubicar y apoyar a personas en situación de calle, invitándolas a resguardarse en los refugios temporales habilitados.

"En Monclova se atendió a ocho personas y en Frontera a dos más, a quienes se les brindó resguardo, colchonetas, cobijas, calefacción y alimentos calientes", indicó.

Recomendaciones de Protección Civil

Finalmente, hizo un llamado a la población, principalmente a quienes viven en zonas altas como Ocampo, a extremar precauciones, evitar el uso de anafres dentro de las viviendas, revisar el estado de los calentadores y abrigarse adecuadamente.

Añadió que la probabilidad de lluvia en la región es baja, entre 5 y 10 por ciento, aunque no se descartan lloviznas aisladas en los próximos días.

Protección Civil reiteró que se mantendrá vigilante ante cualquier cambio climatológico y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través del 911.