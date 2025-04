Cambiarán seis mil focos de luminarias

FRONTERA, COAHUILA.- La administración municipal de Frontera, encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, reemplazará los seis mil focos ahorradores instalados en luminarias de la ciudad, debido a que no cumplen con las necesidades de alumbrado público y han generado una deuda para el municipio.

El director de Servicios Primarios de Frontera, Raúl Cárdenas Leija, informó que en aproximadamente veinte días se instalarán luminarias de primera calidad. Explicó que estas luminarias fueron originalmente donadas hace 12 años por el entonces gobernador, durante la administración municipal de Florencio Siller.

Sin embargo, durante la gestión del exalcalde Roberto Piña, estos sistemas de alumbrado fueron sustituidos por focos ahorradores de uso doméstico con el objetivo de reducir el consumo energético. No obstante, la actual administración busca revertir esta decisión para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Nos dejaron una deuda en presidencia y es un problema que no podemos alumbrar parques y plazas correctamente. En realidad, esos focos no son aptos para la ciudad, ya que son de baja calidad y están diseñados para uso en el hogar, no para las farolas del alumbrado público”, señaló Cárdenas Leija.

El funcionario detalló que los nuevos focos deberán contar con una potencia de entre 100 y 150 watts y una capacidad de al menos dos mil lúmenes, además de estar diseñados para soportar condiciones climáticas adversas, como calor, tierra y lluvia.

Con este cambio, la administración municipal espera mejorar la seguridad y la visibilidad en diversas colonias de Frontera, beneficiando a miles de ciudadanos que han padecido deficiencias en el alumbrado público en los últimos años.