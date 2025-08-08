Trabajo conjunto entre Alcalde Hugo Lozano y Gobernador Manolo Jiménez

El alcalde de San Buenaventura, Hugo Iván Lozano Sánchez podría dejar el cargo por tiempo indefinido para trabajar junto al Gobernador Manolo Jiménez Salinas. En su lugar estará el Regidor Javier Flores. Dicha información se dio a conocer la tarde de este viernes, tomando por sorpresa a directores, regidores y más funcionarios municipales, quienes comentaron a este medio de comunicación desconocer este cambio. El mismo alcalde Hugo Lozano Sánchez externó esta mañana que el jueves 7 de agosto, día de su cumpleaños 43, sostuvo una reunión en Saltillo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas. Al cuestionarle si venían cosas buenas para el municipio, el alcalde contestó que sí y que en próximos meses se darían a conocer los proyectos, señalando alegremente que el municipio era muy consentido por el mandatario. Hasta las 6:00 de la tarde no se había confirmado si el alcalde se unirá al equipo de trabajo del Gobernador.