Accidente en Múzquiz: camioneta Toyota Hillux volcada en la vía

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La volcadura de una camioneta localizada abandonada sobre la carretera estatal número 20, tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen que conecta con el Ejido Morelos, generó la movilización de cuerpos policiacos y de emergencia la mañana de este viernes.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) acudieron al sitio tras recibir el reporte del accidente. Al llegar, encontraron una camioneta Toyota Hillux volcada sobre uno de sus costados, con placas de circulación EL-4854-D, perteneciente a una empresa reconocida de la localidad con las iniciales (MR).

De acuerdo con los primeros indicios, se presume que la unidad sufrió la ponchadura de uno de sus neumáticos, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo, saliera del camino y terminara volcando. No se encontraron personas en el lugar, por lo que se desconoce si hubo lesionados.

Acciones de la autoridad

Las autoridades realizaron una inspección en el sitio para descartar riesgos adicionales y recabar información que permita esclarecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, no se ha identificado al conductor ni se ha presentado alguna persona a reclamar la unidad.

Detalles confirmados

Finalmente, la camioneta fue remolcada y trasladada a un corralón de esta ciudad, donde permanecerá bajo resguardo en espera de que el propietario se presente para realizar los trámites correspondientes a fin de recuperar el vehículo.