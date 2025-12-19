Detienen a hombre con sustancias ilegales en la colonia El Pedregal de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un hombre fue detenido por autoridades municipales tras ser sorprendido en posesión de diversos narcóticos durante un operativo realizado en la colonia El Pedregal, hecho que derivó en su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

La detención se registró sobre la calle Matamoros, entre las calles Mina y Guerrero, donde los elementos detectaron una actitud sospechosa por parte de un sujeto que se encontraba en la vía pública. Al realizarle una revisión preventiva, le fueron localizadas las sustancias ilícitas.

El detenido fue identificado como Jorge Abelardo Jordán Ramírez, de 34 años de edad, con domicilio en la calle Matamoros número 511, de la misma colonia El Pedregal. Durante la inspección, las autoridades aseguraron 26 bolsitas selladas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, así como 10 bolsas cerradas a nudo que contenían polvo blanco, presuntamente cocaína.

Ante el hallazgo, el hombre fue asegurado y trasladado junto con la evidencia ante la autoridad competente, quedando a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación legal conforme a la ley.

