Paisanos saturan gasolinera Monky’s en Castaños; destacan paso libre y sin extorsiones

Castaños, Coahuila.— Paisanos que forman parte de la caravana migrante que atraviesa Coahuila rumbo a distintos estados del país saturaron la gasolinera Monky’s, ubicada en el municipio de Castaños, destacando que en esta ocasión su recorrido ha sido tranquilo, sin interrupciones ni extorsiones, a diferencia de semanas anteriores.

La caravana migrante avanza sin interrupciones ni extorsiones en Coahuila.

Diego Lazo, procedente de Dallas, Texas, y con destino a Guanajuato, señaló que el paso por la entidad ha sido notablemente distinto al de hace dos años, cuando —dijo— enfrentaban constantes extorsiones.

“Ahora vamos contentos, tranquilos, el paso por Coahuila ha sido libre para el paisano”, expresó.

Los connacionales avanzan en caravana, cargados de regalos y con la ilusión de reencontrarse con sus familias durante esta temporada decembrina.

Entre ellos se encuentra Daniel Macías, quien viaja acompañado de su esposa y su hija de nueve meses de edad. Provenientes de Arkansas y con destino a Zacatecas, compartió que el viaje tiene un significado especial, ya que presentarán a la nueva integrante de la familia.

“Vamos muy felices porque nuestra familia conocerá a nuestra bebé”, comentó.

Diego Lazo comparte su experiencia positiva en el recorrido hacia Guanajuato.

Cabe recordar que hace aproximadamente dos semanas paisanos habían denunciado actos de extorsión durante su paso por Coahuila, situación que derivó en una respuesta institucional. Tras estos señalamientos, el fiscal general del Estado anunció una política de cero tolerancia a las extorsiones, instrucción que —de acuerdo con el testimonio de los propios connacionales— se está cumpliendo cabalmente en esta caravana.

Paisanos también reconocieron la presencia constante de los cuerpos de seguridad en carretera, lo que ha permitido un tránsito ordenado y sin contratiempos por territorio coahuilense.