Guerreros se corona campeón del torneo de voleibol en Castaños

Con autoridad, entrega y un juego espectacular, Guerreros se proclamó campeón del torneo de voleibol celebrado en Castaños, Coahuila, luego de vencer en la gran final a Cuervos en dos emocionantes sets con marcadores de 25-22 y 25-19.

Final emocionante entre Guerreros y Cuervos

La gran final enfrentó a dos de los mejores equipos del certamen: Guerreros y Cuervos, en un duelo que reunió intensidad, grandes jugadas y un ambiente lleno de emoción en cada punto. Desde el inicio del encuentro, Guerreros dejó claro que estaba decidido a quedarse con el campeonato, mostrando un juego ordenado, potente en la red y sólido en defensa.

En semifinales, Cuervos consiguió su pase tras imponerse a Fraire, mientras que Guerreros hizo lo propio al derrotar a Cobac, preparando así una final que prometía espectáculo y que no decepcionó a la afición presente.

Durante el primer set, Cuervos intentó mantener el ritmo con ataques rápidos y buena cobertura defensiva, pero Guerreros respondió con contundencia y sangre fría en los momentos decisivos para llevarse el parcial 25-22. Para el segundo set, los campeones dominaron con mayor confianza y aprovecharon cada error rival hasta cerrar el encuentro 25-19 y desatar la celebración.

Jesús González Reyna fue pieza clave gracias a su liderazgo dentro de la cancha y su capacidad para mantener unido al equipo en los momentos de presión. Raymundo Villarreal destacó con remates potentes y puntos decisivos, mientras que Carlos Cazares Esparza brilló con una sólida labor defensiva y recepciones precisas.

El trabajo colectivo de Guerreros también quedó reflejado en la entrega de Jesús Eliseo Martínez González e Isaac Esaú García Quintero, quienes respondieron con intensidad cerca de la red y en jugadas fundamentales. Francisco Ávila Rodríguez aportó seguridad en el armado y marcó el ritmo ofensivo del equipo durante toda la final.

Por su parte, Ever Riojas y Lázaro Ibarra Herrera fueron determinantes con bloqueos oportunos y servicios que complicaron constantemente a Cuervos. José Raúl Lara Mendoza cerró la noche con una actuación destacada que ayudó a sellar el campeonato y provocó el festejo de jugadores y aficionados.

Al finalizar el encuentro, Guerreros celebró un título que premia el esfuerzo, la disciplina y la unión del equipo y agradecieron a Omar Juárez, director de deportes, así como a Isaac García, presidente de la liga.