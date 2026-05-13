Contactanos
Coahuila

Guerreros se corona campeón del torneo de voleibol en Castaños

Jesús González Reyna lideró a Guerreros, mientras que Cuervos luchó con intensidad en cada set.

Por Staff / La Voz - 13 mayo, 2026 - 10:40 p.m.
Guerreros de Castaños se proclamó campeón del torneo de voleibol.
Guerreros de Castaños se proclamó campeón del torneo de voleibol.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con autoridad, entrega y un juego espectacular, Guerreros se proclamó campeón del torneo de voleibol celebrado en Castaños, Coahuila, luego de vencer en la gran final a Cuervos en dos emocionantes sets con marcadores de 25-22 y 25-19.

      Final emocionante entre Guerreros y Cuervos

      La gran final enfrentó a dos de los mejores equipos del certamen: Guerreros y Cuervos, en un duelo que reunió intensidad, grandes jugadas y un ambiente lleno de emoción en cada punto. Desde el inicio del encuentro, Guerreros dejó claro que estaba decidido a quedarse con el campeonato, mostrando un juego ordenado, potente en la red y sólido en defensa.

      En semifinales, Cuervos consiguió su pase tras imponerse a Fraire, mientras que Guerreros hizo lo propio al derrotar a Cobac, preparando así una final que prometía espectáculo y que no decepcionó a la afición presente.

      Durante el primer set, Cuervos intentó mantener el ritmo con ataques rápidos y buena cobertura defensiva, pero Guerreros respondió con contundencia y sangre fría en los momentos decisivos para llevarse el parcial 25-22. Para el segundo set, los campeones dominaron con mayor confianza y aprovecharon cada error rival hasta cerrar el encuentro 25-19 y desatar la celebración.

       

      Jesús González Reyna fue pieza clave gracias a su liderazgo dentro de la cancha y su capacidad para mantener unido al equipo en los momentos de presión. Raymundo Villarreal destacó con remates potentes y puntos decisivos, mientras que Carlos Cazares Esparza brilló con una sólida labor defensiva y recepciones precisas.

      El trabajo colectivo de Guerreros también quedó reflejado en la entrega de Jesús Eliseo Martínez González e Isaac Esaú García Quintero, quienes respondieron con intensidad cerca de la red y en jugadas fundamentales. Francisco Ávila Rodríguez aportó seguridad en el armado y marcó el ritmo ofensivo del equipo durante toda la final.

      Por su parte, Ever Riojas y Lázaro Ibarra Herrera fueron determinantes con bloqueos oportunos y servicios que complicaron constantemente a Cuervos. José Raúl Lara Mendoza cerró la noche con una actuación destacada que ayudó a sellar el campeonato y provocó el festejo de jugadores y aficionados.

       

      Al finalizar el encuentro, Guerreros celebró un título que premia el esfuerzo, la disciplina y la unión del equipo y agradecieron a Omar Juárez, director de deportes, así como a Isaac García, presidente de la liga.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados