José Guadalupe Cedillo Dávila denuncia robo de agua en canal de riego

El robo de agua en el canal de riego que va desde Celemania hasta el ejido 8 de Enero afecta el suministro para los productores agrícolas, denunció José Guadalupe Cedillo Dávila, comisariado ejidal.

Explicó que las extracciones se realizan mediante bombas y la manipulación de compuertas a lo largo del canal, lo que perjudica el flujo de agua destinado a las actividades del campo.

Señaló que, en muchos casos, los responsables aprovechan la noche para extraer el recurso, por lo que los ejidatarios no han logrado identificarlos ni sorprenderlos en el momento de los hechos.

¿Cómo ocurre el robo de agua?

A esta situación se suma el cierre de compuertas por parte de personas ajenas al ejido que acuden al canal para bañarse. Según el comisariado, buscan elevar el nivel del agua para disponer de mayor profundidad, pero con ello alteran la distribución y afectan a los usuarios del sistema de riego.

Cedillo Dávila indicó que el problema se presenta durante distintas épocas del año, principalmente entre marzo y agosto, cuando las altas temperaturas incrementan las dificultades relacionadas con el acceso al agua.

Consecuencias para los productores agrícolas

El comisariado advirtió que estas prácticas perjudican a los productores que dependen del canal para mantener sus cultivos y destacó la necesidad de evitar la manipulación de las compuertas para no interrumpir el suministro.