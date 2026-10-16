Jorge Mtanous Falco resalta inversiones en la región Centro

Las nuevas inversiones y la formación de profesionistas en sectores especializados para el sector industrial alimentan las expectativas de recuperación y crecimiento económico en la región Centro, donde proyectos como la ampliación de Arcosa reflejan la confianza de los empresarios en la región.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra, consideró que estas inversiones son una señal de certidumbre jurídica, estabilidad laboral y condiciones favorables que permiten el desarrollo de nuevos proyectos.

Consideró que se debe tener un crecimiento paulatino, pero constante, esto con el fin de consolidar las inversiones y preparar a la región Centro ante las necesidades de las nuevas industrias.

Mencionó que un desarrollo gradual ofrece mayores condiciones de seguridad que una expansión acelerada sin capacidad suficiente para responder a la demanda laboral.

Uno de los retos es contar con trabajadores especializados para cubrir las vacantes que generen las empresas. Por ello, destacó que el Tecnológico de Monclova se prepara para formar profesionistas calificados y certificados en áreas como semiconductores, con el propósito de anticiparse a las necesidades de esta industria.

La preparación de capital humano representa una oportunidad para que la región Centro fortalezca su competitividad, esté en mejores condiciones de recibir nuevas inversiones y amplíe las posibilidades de empleo especializado.

La formación de profesionistas en estos sectores busca colocar a la zona en una posición favorable ante los cambios y requerimientos de la industria.

La ampliación de Arcosa en Castaños se suma a otros anuncios de inversión mencionados por el dirigente de Canacintra y refuerza las expectativas del sector empresarial.

Sin embargo, Mtanous Falco llamó a evitar la impaciencia y sostuvo que el crecimiento debe darse paso a paso, con condiciones que permitan mantener la actividad industrial a largo plazo.