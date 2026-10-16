Más de 2,400 corredores se inscriben para el Medio Maratón Monclova 2026

El Medio Maratón Monclova 2026 superó los 2 mil 400 corredores inscritos y está cerca de alcanzar la meta de 2 mil 500 participantes para su segunda edición, que se realizará el próximo 18 de octubre.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que, de acuerdo con el corte del lunes, la competencia ya había rebasado los 2 mil 400 registros, por lo que quedaban pocos lugares disponibles para completar la meta establecida por los organizadores.

El año pasado, en la primera edición, se registraron 2 mil participantes, por lo que el crecimiento de este año refleja el interés por la competencia, que contará con una ruta certificada de 21 kilómetros.

Villarreal Pérez explicó que la certificación se obtuvo hace tres meses y que uno de sus requisitos es el trazado de una línea verde sobre las calles que conforman el recorrido. Esta validación permite que los tiempos registrados por los corredores tengan reconocimiento para futuras competencias nacionales e internacionales.

El alcalde destacó también el aumento en el número de participantes que tomarán la salida de manera individual. En la primera edición, alrededor de 300 corredores realizaron el recorrido completo de 21 kilómetros, mientras que el resto de los inscritos participó en relevos de tres o siete integrantes.

Para esta segunda edición, la cifra de corredores que participarán de manera individual pasó de aproximadamente 300 a más de 700, según el corte del lunes. Con ello, se prevé que al menos mil personas arranquen la ruta, entre participantes individuales y quienes integren los equipos de relevos.

La certificación estuvo a cargo de un especialista procedente de Chihuahua, quien acudió a Monclova durante un fin de semana para verificar la distancia, las condiciones del recorrido y el cumplimiento de los requisitos técnicos.

El mismo certificador viajó posteriormente a Santo Domingo para participar en las labores relacionadas con la certificación de rutas de los Juegos Centroamericanos, señaló el alcalde. Villarreal Pérez consideró que contar con una ruta oficial fortalece la credibilidad de la competencia y representa un avance para posicionar a Monclova como sede de eventos deportivos.