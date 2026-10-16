Mastografías gratuitas en noviembre por el DIF Monclova

El DIF Monclova entregará 12 prótesis mamarias el próximo lunes 19 de octubre y ofrecerá mastografías gratuitas durante noviembre, como parte de las acciones de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

María Eugenia Linaje, directora del DIF Monclova, informó que la entrega de prótesis se realizará en coordinación con el DIF Coahuila, a través de su coordinador, el licenciado Diego Siller, y del organismo estatal que encabeza la ingeniera Liliana Salinas.

La funcionaria explicó que durante noviembre se llevará a cabo una campaña de mastografías gratuitas, cuya programación de fechas y sedes está pendiente de definirse. La jornada tendrá una duración de cuatro semanas y no contará con un límite establecido de estudios, pues se atenderá a las mujeres que soliciten el servicio durante el periodo de la campaña.

Linaje señaló que, de manera preliminar, se contempla realizar los estudios durante dos semanas en las instalaciones del DIF Monclova y las otras dos en la Plaza Principal, aunque la distribución aún debe confirmarse.

Las fechas, sedes y el procedimiento para agendar una cita se darán a conocer a través de las páginas oficiales del DIF Monclova y de la Presidencia Municipal. La directora invitó a las mujeres a mantenerse informadas, acudir a las pláticas preventivas y aprovechar las campañas de detección, además de realizarse revisiones periódicas y acudir a sus centros de salud.

Como parte de estas acciones, informó que durante el año se han entregado alrededor de 100 prótesis mamarias, incluidas las otorgadas a mediados de año con el apoyo del Club Rotario, que contribuyó con prótesis externas.

Linaje destacó que todavía hay trabajo por hacer, pero consideró que las acciones emprendidas representan un avance en el apoyo a las mujeres que requieren este tipo de atención.