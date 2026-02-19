Jesús Javier Flores arranca limpieza de canal de riego en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura hidráulica y respaldar al sector agrícola, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez dio el banderazo de arranque a los trabajos de limpieza y rehabilitación del canal de riego en el ejido Guadalupe Victoria, como parte del programa municipal 'Comprometidos con el Campo'.

La obra contempla una inversión municipal con los habitantes de esta bonita comunidad que representa la intervención desde el tramo conocido como 'Rompe Calzones', en la zona de Los álamos, y se extenderá a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros hasta el ejido Guadalupe Victoria, beneficiando directamente a productores agrícolas del sector.

“Quiero resaltar que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el ejido Guadalupe Victoria, demostrando que la suma de esfuerzos permite concretar obras prioritarias para el desarrollo del campo sambonense, nuestro más sincero apoyo a la gente de El Cerrito” dijo el alcalde Javier Flores a la comunidad.

En el evento estuvieron presentes el regidor de Desarrollo Rural, C. Armando Contreras Garza; el director de Desarrollo Rural, C. Manuel Rodríguez Lara; y el comisariado ejidal, C. Samuel López Falcón, quienes coincidieron en la importancia de dar mantenimiento oportuno a los canales de riego para garantizar el flujo adecuado del agua y mejorar las condiciones de producción agrícola.

El alcalde reiteró su respaldo a los ejidos del municipio, subrayando que el programa 'Comprometidos con el Campo' continuará impulsando obras que generen beneficios directos para las comunidades rurales y fortalezcan el desarrollo agrícola de San Buenaventura.