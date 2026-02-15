Cuatro lesionados tras accidente en libramiento Cuauhtémoc

SABINAS, COAH.- Un aparatoso accidente registrado sobre el libramiento Cuauhtémoc dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que un automóvil invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra una camioneta, provocando la volcadura de esta última.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo Neón color dorado perdió el control y se introdujo en la vía opuesta, colisionando de manera frontal contra una Nissan Frontier blanca. El impacto fue tan severo que la camioneta terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

En el automóvil viajaban Inés Medina, de 52 años, y su hijo Inés Alberto, de 23, ambos originarios de la villa de Agujita. Por su parte, en la camioneta se encontraban Juan Antonio, de 56 años, y María Patricia, de 43, vecinos de la colonia Arboledas de Sabinas. Todos resultaron con lesiones de consideración.

Cuerpos de rescate se movilizaron de inmediato hasta el lugar del siniestro, brindando atención prehospitalaria a los afectados y trasladándolos posteriormente a un hospital de la ciudad, donde permanecen bajo observación médica. El tráfico en la zona se vio interrumpido por varios minutos mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y efectuaron las diligencias correspondientes, asegurando el área y levantando el reporte oficial para deslindar responsabilidades. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por el libramiento, considerado de alto riesgo por el constante flujo vehicular.