Candidato Enrique Sánchez presenta su plan en Ciudad Frontera

FRONTERA COAH.- En un recorrido por las calles de la colonia Sierrita, en Ciudad Frontera, Enrique "Kike" Sánchez, candidato a diputado local por el Partido Verde en el Distrito 6, llevó sus propuestas directamente a los vecinos del sector.

Durante el tradicional "toca toca", Kike Sánchez escuchó las necesidades y el sentir de la ciudadanía, quienes expresaron estar cansados de los mismos representantes de siempre y aseguraron que hoy buscan perfiles cercanos a la gente y que verdaderamente representen los ideales de la Cuarta Transformación.

Los vecinos reconocieron en Enrique Sánchez al verdadero representante de la 4T en el Distrito 6, destacando su cercanía con la ciudadanía y sus más de 20 años de trabajo como gestor social en beneficio de las familias de la Región Centro.

Por su parte, el candidato del Partido Verde se comprometió a trabajar de la mano con la gente una vez llegando al Congreso del Estado, impulsando iniciativas y proyectos que atiendan las verdaderas necesidades de Ciudad Frontera y de todo el Distrito 6.