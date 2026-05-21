Lluvias y viento causan daños en Cuatro Ciénegas: Héctor Cobas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Las lluvias y ráfagas de viento registradas durante las últimas horas en Cuatro Ciénegas dejaron daños materiales en viviendas, postes y líneas de comunicación, informó Héctor Cobas, director de Protección Civil municipal.

El funcionario detalló que en la cabecera municipal únicamente se presentó incremento de agua en algunas calles, aunque sin afectaciones de consideración para la población. Sin embargo, se atendieron diversos reportes relacionados con árboles y cables caídos, además de un transformador que sufrió un corto circuito.

En el ejido Santa Teresa de Sofía, los fuertes vientos derribaron una torre de comunicación de internet que cayó sobre líneas primarias de energía eléctrica, dejando cables tirados en varios sectores. Personal de Protección Civil y trabajadores de servicios básicos realizaron maniobras para evitar riesgos a los habitantes.

Mientras tanto, en el ejido Tanque Nuevo se registraron mayores daños, luego de que alrededor de siete postes de líneas primarias colapsaran por la intensidad del viento. Además, varias viviendas reportaron filtraciones y afectaciones en los techos debido a las lluvias.

Cobas indicó que una vivienda sufrió la caída total del techo, aunque no hubo personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales. En otro domicilio, el viento levantó un techo de lámina, provocando daños parciales en la estructura.

Las autoridades municipales mantuvieron recorridos de supervisión y atención en las comunidades afectadas, además de exhortar a la población a mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones climatológicas.